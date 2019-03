Bevers, vistrappen en rivieren maaien: wat doet het waterschap aan beheer van de Brabantse beken?

“We doen dat door het maaien van de sloten en beken. We kijken dan naar de hoeveelheid waterplanten en als het nodig is halen we die weg. We controleren of er geen obstakels zijn in de beken en we kijken ook of er geen afval drijft”, vertelt Mark Scheepens van Waterschap De Dommel.

Ecologie en recreatie

“En dan houden we ons ook nog bezig met ecologie en waar het kan kijken we naar recreatieve mogelijkheden”, vervolgt Scheepens. Zo hebben we hier een vispassage. Dat is een ingenieuze constructie waardoor vissen de stuw kunnen passeren. En zo vergroten we het leefgebied van vissen. Het is namelijk ook een doelstelling van het waterschap om een gezonde visstand te creëren.”

En bij projecten die we uitvoeren, proberen we ook rekening te houden met recreatie. Zo stellen we vaak paden open zodat je er kunt wandelen. We hebben gewoon veel mooi water in Brabant en wij vinden het belangrijk dat mensen daarvan kunnen genieten.”

Verkiezingen

Omroep Brabant duikt in de week voor de waterschapsverkiezingen in het werk van het waterschap. Want wat doet het waterschap nu precies en wat valt er dan eigenlijk bij de verkiezingen 20 maart precies te kiezen? Volgens Scheepens valt er genoeg te kiezen met betrekking tot beheer, onderhoud en natuur.

“We hebben kort achter elkaar droogte en ook wateroverlast gehad. Daar moet je als waterschap een goede balans in vinden. Ik denk dat er bij de diverse partijen wel wat verschillen zitten in of het nu juist wat natter of wat droger moet. Moeten we nu juist ons landgebruik aanpassen aan het feit dat het water er is of moeten we het waterbeheer aanpassen aan het landgebruik?”