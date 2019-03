Miljoenen euro's schade door storm, 1500 meldingen vooral uit Brabant en Zeeland

De zware storm die zondag huishield, heeft naar schatting voor miljoenen euro's schade aangericht. Dat heeft een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars gezegd. Stond de teller bij Interpolis op maandagochtend nog op 500 meldingen, in de middag is dit aantal verdriedubbeld naar 1500. Veruit de meeste van deze 1500 schademeldingen komen uit Brabant en Zeeland, zo laat Interpolis weten.

"De storm was vrij lokaal en duurde relatief kort.'' Toch vielen er bomen op auto's, waren daken ingestort en was er wateroverlast. Bij Interpolis kwamen maandagochtend vijfhonderd meldingen van schade aan woonhuizen binnen. Dat is bijna 3,5 keer zoveel als op een normale dag, laat een woordvoerder weten. Vanwege de harde wind en harde windstoten gold zondagmiddag voor onder meer Brabant code oranje.

Zo’n 200 agrarische bedrijven hebben schade ondervonden door de storm, waaronder ongeveer 50 glas- en tuinbouwbedrijven. Ook overige bedrijfsmatige panden bleven niet ongeschonden. Ter illustratie: op een 'normale' maandag komen er bij Interpolis 75 meldingen binnen.

De meeste schade is ontstaan door omgewaaide bomen, schuttingen en rondvliegende dakpannen. Maar door de harde wind zijn ook zonnepanelen en dakplaten losgeraakt. Hoe hoog het uiteindelijke schadebedrag is, kan Interpolis op dit moment nog niet zeggen.

240 meldingen in drie uur

Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant kreeg in drie uur tijd 240 meldingen binnen. Voor één regio is dat enorm veel. Zij zagen vooral schade in Valkenswaard, Eindhoven en Geldrop. Ook hier loopt de schade uiteen, maar het is vooral dat er veel bomen zijn omgevallen en takken zijn afgebroken.

Veiligheidsregio Midden-en West-Brabant kreeg 450 meldingen binnen. Marielle Peters van de veiligheidsregio zag dat er vooral schade was aan huizen en omgevallen bomen op huizen, auto’s, wegen en op het spoor. Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft zondag 119 meldingen binnengekregen.

Eindhoven Airport

Op Eindhoven Airport bleven vliegtuigen aan de grond. Het KNMI waarschuwde voor zware tot zeer zware windstoten van 100 tot 110 kilometer per uur uit westelijke richtingen, langs de zuidwestkust tot 120 kilometer per uur.

Ook voor maandag trekken er felle buiten en flinke windstoten tot tachtig kilometer per uur over de provincie en er is kans op hagel en onweer. Voor de komende dagen wordt nog veel regen verwacht.

