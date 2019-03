Droog op de bus wachten bij het station in Tilburg, nieuw busstation 'om trots op te zijn'

De reacties van passagiers zijn overwegend positief. Niet alleen vanwege de gratis koffie en gevulde koeken die bij de opening werden uitgedeeld, maar ook omdat je droog op je bus kan wachten en er meer ruimte en minder verkeersoverlast is.

Niet meer 'zeiknat'

"Voorheen werd je zeiknat wanneer het regende als je op de bus aan het wachten was. Nu niet meer. Dus ik vind het een flinke vooruitgang", aldus een scholier die bijna dagelijks van de bus bij het station gebruik maakt om op zijn school te komen.

Ook verbetering voor chauffeurs

Ook de chauffeurs zijn tevreden. Juanita Koolen werkt drie dagen per week met Tilburg als standplaats. Zij ziet het verschil wel met de vorige situatie aan de Spoorlaan en het tijdelijke busstation aan de Burgemeester Broxlaan.

"Het busstation is nu ruimer en voor de bussen is dat fijner en overzichtelijker. Voorheen hadden we schuine bushalte en dat leverde nogal eens lastige verkeerssituaties op. Dus dit is een hele verbetering."

Mooier en effectiever

Wethouder De Vries hoort het met genoegen aan. Volgens hem is Tilburg door het busstation weer een stukje mooier en effectiever geworden.

"We zien nu al op de eerste dag dat het nieuwe busstation een aanwinst is. Het was ook nodig, want het oude busstation was echt versleten. Met dit station hebben we ook goed nagedacht over de toekomst en daarom is het modern, groen, duurzaam. Een station dus om als Tilburg trots op te zijn.