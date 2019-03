VDL Steelweld in Breda ziet omzet met 200 miljoen stijgen door grote orders van Jaguar, Volvo en DAF

Een robot van VDL Steelweld in Breda in de automobielindustrie. (foto: VDL Steelweld)

Jaguar Land Rover, Volvo Cars en DAF Trucks hebben bij VDL Steelweld in Breda grote orders geplaatst. Het bedrijf dat geautomatiseerde productielijnen voor de autofabrieken ontwikkelt, ziet de omzet voor de komende jaren met ruim 200 miljoen euro stijgen.

Voor Jaguar Land Rover gaat VDL Steelweld productielijnen ontwikkelen voor meerdere nieuwe modellen op verschillende locaties. De looptijd van deze order is ongeveer 3 jaar. Voor Volvo Cars gaat het de bestaande fabriek ombouwen zodat er ook elektrische auto’s kunnen worden gebouwd. Voor DAF Trucks gaat het bedrijf de komende jaren de modernisering van de productielijnen in de cabinefabriek in het Belgische Westerlo voor zijn rekening nemen.

Intensieve samenwerking

Directeur Peter de Vos van VDL Steelweld noemt de goede samenwerking en relatie met klanten de reden van deze grote orders: “Dit soort complexe projecten kun je alleen succesvol uitvoeren als je intensief samenwerkt met klanten en leveranciers.”









Het bedrijf zoekt tientallen nieuwe medewerkers, van projectmanagement, engineering, besturingstechniek tot medewerkers in de assemblage. Bij de tien vestigingen van VDL Steelweld - in Nederland, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zweden, Spanje, Slowakije, Verenigde Staten, China en India - werken in totaal ruim 800 mensen.

Eigen opleiding

Vanwege de nieuwe orders en de groeiplannen die daarmee gepaard gaan, richt VDL Steelweld een eigen 'Academy' op die in het voorjaar begint. Het bedrijf werkt daarbij nauw samen met Avans Hogeschool en het Radius College. Studenten gaan vanuit hun thuisbasis in Breda werken aan automatiseringsprojecten over de hele wereld en krijgen ook een baan bij VDL Steelweld.