Overval op Kruidvat in Roosendaal: wie herkent deze man?

Een dag voor Sinterklaas is de Kruidvat aan het Dijkcentrum in Roosendaal overvallen door een gewapende man. Een medewerkster werd bedreigd met een mes, de overvaller ging er met een klein geldbedrag vandoor. De overval werd vastgelegd op bewakingsbeelden.

Het opsporingsprogramma Bureau Brabant besteedt maandagavond aandacht aan de zaak. De overvaller is duidelijk zichtbaar op bewakingsbeelden.

Op de fiets gevlucht

Op 4 december kwam de man om vijf voor zeven de winkel binnen en bedreigde hij de medewerkster. Hoewel de vrouw bang was, lukte het haar om rustig te blijven en de kassa te openen. De man pakt alles wat hij kan pakken uit de kassalade en propte het in een groene stoffen boodschappentas van Aldi. Daarna ging hij er op de fiets vandoor.

Vijf minuten eerder, dus om tien voor zeven, kwam de man ook al even de winkel binnen. Hij sprak toen met een medewerkster over een product. Hij zei dat hij er nog even over na moest denken en dat hij over vijf minuten weer terug zou komen. Dat deed hij, met een mes.

Tips over de zaak kunnen worden doorgegeven aan de politie op het nummer 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.