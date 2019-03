Overval Jumbo Eindhoven: wie is deze man met dreadlocks en Eindhoven-muts?

Wie is de man die afgelopen dinsdagavond de Jumbo-supermarkt aan het Nederlandplein in Eindhoven heeft overvallen? Hij bedreigde het personeel met een vuurwapen. De man wordt verdacht van meerdere overvallen.

Het opsporingsprogramma Bureau Brabant besteedt maandagavond aandacht aan de zaak. De overvaller is zichtbaar op bewakingsbeelden.

Personeel bedreigd

Rond half acht vond de overval plaats. Het personeel werd bedreigd. De overvaller ging er vervolgens vandoor.

Het gaat om een lange, donkere man met dreadlocks. Op zijn muts staat Eindhoven.

Tips over de zaak kunnen worden doorgegeven aan de politie op het nummer 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.

.