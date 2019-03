Dakdekker Luuk draait overuren na storm: 'Het is aanpoten'

Hoewel de wind nog steeds niet helemaal is gaan liggen, draaien dakdekkers overuren na de storm van afgelopen zondag. "Het is aanpoten", zegt dakdekker Luuk Lambrengts van Ons Dakonderhoud.

Zo’n 25 tot dertig meldingen van losse dakpannen krijgt Luuk. “Dat zijn er een hoop”, zegt hij. “Het is even geen 9-tot-5-baan.”

Met zijn busje crost hij de provincie door, om onder anderen Rick uit Teteringen te helpen. Op het dak van het nieuwbouwhuis van Rick ontbreken namelijk tien dakpannen. Allemaal weggewaaid.

Auto's aan de kant

“Het rammelde behoorlijk tijdens de storm en toen er bij de buren een dakpan naar beneden kwam, ben ik buiten gaan kijken”, zegt Rick. Daar zag hij dat er bij hem ook al een stuk of vier pannen waren weggewaaid. “Tegenhouden lukte niet en even naar boven klimmen tijdens zo’n storm is ook geen optie. We hebben de auto’s maar aan de andere kant van de straat gezet.”

Luuk legt uit hoe hij te werk gaat als hij bij een klant arriveert. "Eerst observeren we de situatie. Dan leggen we nieuwe dakpannen neer. Dat moet zo snel mogelijk gebeuren, want als het gaat regenen, lekt het naar binnen en veroorzaakt het daar ook schade. Je wil niet hebben dat er water over je net gestuukte muur heen gaat.”

Toch is het probleem niet altijd zomaar opgelost. In Breda, waar het huis van de zoon van Leon een dakpan mist, hebben ze de pan die vervangen moet worden niet op voorraad. Die moet besteld worden. Leon past op het huis nu zijn zoon op vakantie is. “De buurvrouw vertelde ons dat de dakpan in haar voortuin terecht kwam. Gelukkig is hij niet op een auto terecht gekomen.”

En ook als de dakpannen wel op voorraad zijn, kan Luuk de mensen vandaag niet helpen. “Het waait zo hard, dan is het gewoon niet veilig om op zo’n hoog schuin dak te gaan staan”, zegt hij. “Ik kom dinsdagochtend terug als de wind is gaan liggen.”

Vooral bij nieuwbouwhuizen

Hoe die pannen loskomen? “Puur door de harde wind, of ze zijn niet goed verankerd. Dan zie je dat pannen eraf vliegen. Als je er niet snel genoeg bij bent vliegen er nog meer pannen vanaf”, legt Luuk uit.

Hij merkt op dat hij deze dagen vooral bezig is met nieuwbouwhuizen. “Vaak zie je in de nieuwbouw dat de klus door deadlines zo snel mogelijk afgemaakt wordt. Dan wordt er slordig gewerkt. Bij storm zie je de problemen dan vooral bij dit soort huizen ontstaan.”