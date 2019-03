Jayden (12) ziet bijzondere Playmobil-verzameling in één klap verdwijnen door ongeluk

John was met zijn kinderen en een vriend op weg naar een 112-beurs voor Playmobil in Veenendaal. De verzameling van Jayden zou daar tentoongesteld worden.

'Mijn Playmobil, mijn Playmobil!'

"Door de botsing ben ik gaan tollen en vloog mijn aanhanger door de lucht. Ongeveer vier kubieke meter Playmobil spatte uit elkaar op het asfalt. Er was bijna niks meer van over. Toen mijn zoon de ravage op de snelweg zag, moest ik hem wel even in zijn kraag pakken. Hij riep ‘Mijn Playmobil, mijn Playmobil’. Ik kon hem nog net tegenhouden”, vertelt John.



Restanten Playmobil op de snelweg. (Foto: John Boluyt)



Vanachter de vangrail zagen ze hoe een wagen van Rijkswaterstaat het asfalt schoonmaakte en de Playmobil opveegde. John zegt dat zijn zoon in eerste instantie ontroostbaar was.

“De schrik zat er goed in na het ongeluk. Hij was erg teleurgesteld. Zeker de helft van zijn verzameling is niet meer te krijgen of nog compleet te maken. Het zal wel een paar jaar duren voordat zijn verzameling weer een beetje op orde is."



Inmiddels krijgt Jayden van alle kanten Playmobil aangeboden. “Van de laatste brandweerset heeft Jayden van verschillende mensen al weer wat spullen gekregen. We hebben besloten voorlopig geen 112-beurzen meer te bezoeken. Hier moeten we eerst maar eens van bekomen.”