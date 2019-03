Front van verontruste burgers geeft politici lesje in gezondheidsgevaren van veehouderij

Politici op verkiezingstoer in Deurne (jan de vries)

Deurne is de Brabantse gemeente waar het actievoeren in de genen van veel bewoners zit. ‘Stop de stank’ is de bekendste actiegroep die tegen nadelige gevolgen van veehouderij strijdt.

Samen met zielsverwant het Burgerplatform hield de groep in Deurne een debatavond in de aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten. Het werd voor de politici die deelnamen een lesje in het gevaar van de veehouderij voor de volksgezondheid.

Het werd ook een avond die bevestigde dat burgers die een front vormen tegen de nadelige gevolgen van de veehouderij zich steeds feller roeren De 75 Q-koorts doden waren in 2017 mede aanleiding voor de strenge milieu-eisen die Provinciale Staten namen.

Een keur aan deskundigen, variërend van de bekende oud GGD-arts Jos van de Ven tot Theo Bouwman van de BMF, hield maandagavond een korte inleiding, waarna de politici in tweetallen met elkaar kort in debat gingen.

Open doekjes

Open doekjes waren er voor Van de Ven toen hij een krantenkop toonde met de tekst “laat volksgezondheid meewegen bij bouw veestallen”. En voor Q-koortspatiënt Bert Brunninkhuis toen hij zei dat nog steeds dagelijks 1500 mensen creperen omdat ze Q-koorts hebben waarover alle aanwezigen het eens waren dat de geitenhouderij daar verantwoordelijk voor is.

Gezondheid voorop

De stelling die hier bij hoorde was: gezondheid moet voorop staan. Niet alleen in woorden maar ook in daden. Daar waren alle partijen het volledig mee eens.

De debatjes waren tam. De stellingen waren er ook niet naar. Sommige stellingen hadden twee mogelijkheden en zo zag je opeens Tanja van de Ven-Vogels van het CDA voor en tegen biodiversiteit stemmen, terwijl haar partij daar helemaal niet tegen is. Het kwam door de onmogelijkheid van de stelling. “Dat maakte het vanavond wel heel lastig“, zei ze na afloop.

Rabobank

Scherp werd het nadat Herman van Bekkem van Greenpeace tekeer was gegaan tegen de Rabobank die volgens hem de bouw van megastallen stimuleert. Nou, nou, nou zei Walter Manders van de VVD. Die stallen zijn volgens hem van groot economisch belang. “Als we zorgvuldig met die bedrijfstak om gaan dan betekent het niet dat er minder dieren in de stallen moeten, maar dat die stallen schoner moeten”, aldus Manders.

Gezondheidsproblemen

Anne-Miep Vlasveld van de Partij voor de dieren dook er boven op. “ Ik kan het niet meer met iets oneens zijn dan u nou zegt. Elfduizend varkens horen niet in een stal. Dat is vragen om gezondheidsproblemen want die stal kun je niet schoonhouden met een luchtwasser”, zei Vlasveld. Luid applaus uit de zaal.

Geen boeren en geen PVV

De bijeenkomst trok een volle zaal. “Allemaal mensen die in de knel zitten door de veehouderij”, zei Geert Verstegen van het Burgerplatform. De veehouders zelf waren niet uitgenodigd. Een discussie met de boeren paste niet in de sfeer van de avond maar de organisatie heeft met de ZLTO afgesproken dat die discussie er op een andere moment wel komt.

De PVV, ‘e’en van de grootste partijen in Brabant was er ook niet. Ze lieten weten dat het onderwerp niet interessant was. Na die mededeling klonk er voor het eerst boegeroep uit de zaal.