Geëmotioneerde Guus Meeuwis neemt oeuvre-award in ontvangst: 'Ik word oud'

Schrijven, zo vertelde Meeuwis, daar houdt hij van: "Ik vind liedjes schrijven ongeveer het mooiste dat er is. Ik kan mijn hart er in kwijt en ik durf in liedjes dingen te zeggen die ik in het echt misschien niet meteen zou zeggen."

"150 liedjes is best wel veel", vindt Meeuwis. Ïk wist niet dat ik al zoveel liedjes had geschreven."

Illuster rijtje

Meeuwis is trots dat hij de Lennaert Nijgh Prijs heeft gekregen en zich mag scharen in een illuster rijtje met liedjesschrijvers als Huub van der Lubbe, Herman van Veen, Han Koreneef en Frank Boeijen. "Als die ooit bij elkaar komen, wordt dat een leuke borrel."

Guus kreeg de prijs uitgereikt door Jeroen van Koningsbrugge, een vriend van hem. Die vertelde in zijn speech dat 'Brabant' zijn favoriete Guus-nummer is.

Dank

Meeuwis bedankte zijn collega's JW Roy en Jan-Willem Rozenboom. Rozenboom en hij kennen elkaar al sinds ze studeren en lid waren van studentencorps Olof. Ze schrijven al jaren samen muziek. Meeuwis wil de award graag met hem delen.

Meeuwis sloot zijn speech af met een bedankje voor de liefde: "De liefde die was en de liefde die is. Dat zijn mijn ouders, mijn familie, mijn kinderen en mijn lieve Manon. Want zonder liefde heb ik geen tekst."