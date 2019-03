Man bedreigt agenten met hakmes en wordt neergeschoten

De politie kreeg even voor acht uur een melding dat er een verwarde man met een hakmes rondliep op de Geerkade. Volgens een politiewoordvoerder benaderde de man op agressieve wijze een aantal voorbijgangers. Toen de gealarmeerde agenten arriveerden, zagen ze hem lopen op de Muldersweg. De verwarde man bedreigde ook meteen de agenten met zijn mes en toen hij niet reageerde op een waarschuwingsschot, werd er gericht op de man geschoten. Hij werd in zijn buik geraakt.

Hulpverlening, waaronder een traumahelikopter, werd opgeroepen. De man was nog aanspreekbaar en werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Zijn identiteit is nog niet bekend en ook is nog niet duidelijk of zijn verwondingen levensbedreigend zijn.

De zaak wordt onderzocht door de Rijksrecherche. De politie roept getuigen op zich te melden.

Schrik

Burgemeester van Etten-Leur Miranda de Vries meldde op Twitter geschrokken te zijn van het incident.