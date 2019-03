Man bedreigt agenten met hakmes en wordt neergeschoten: 'Zoiets verwacht je in een achterstandswijk'

De politie kreeg even voor acht uur een melding dat er een verwarde man met een hakmes rondliep op de Geerkade. Volgens een politiewoordvoerder was de man agressief tegen een aantal voorbijgangers.

Waarschuwingsschot

Toen de gealarmeerde agenten arriveerden, zagen ze de man lopen op de Muldersweg. De verwarde man bedreigde ook meteen de agenten, die daarop een waarschuwingsschot losten. "Dat had totaal geen nut", aldus woordvoerder Dick Advocaat. Toen de man de dienders steeds dichter naderde, werd er gericht op hem geschoten. Hij werd in zijn buik geraakt.

De tekst gaat verder onder de tweet.

Hulpverlening, waaronder een traumahelikopter, werd opgeroepen. De man was nog aanspreekbaar en werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Zijn identiteit is nog niet bekend en ook is nog niet duidelijk of zijn verwondingen levensbedreigend zijn.

"Er is zeker vijf keer op hem geschoten", aldus getuige Piet van Beek, die net aankwam om op de kinderen van zijn dochter te passen. "Ik ben enorm geschrokken. Het is maar goed dat er verder niemand meer op straat was, anders waren er misschien nog meer gewonden gevallen."

De Muldersweg ligt in de nieuwbouwwijk Schoenmakershoek. "Zoiets verwacht je in een achterstandswijk, maar niet hier", aldus Van Beek.

Rijksrecherche

De zaak wordt onderzocht door de Rijksrecherche. De politie roept getuigen op zich te melden. De burgemeester van Etten-Leur, Miranda de Vries, meldde op Twitter geschrokken te zijn van het incident.