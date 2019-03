God en vechtlust moeten Fabian Sporkslede helpen: 'Heb laatste wedstrijd voor NAC al gespeeld'

Fabian Sporkslede is langdurig geblesseerd en heeft bij NAC Breda een aflopend contract. De rechtsback denkt daarom dat hij zijn laatste wedstrijd voor de sportief geplaagde club al heeft gespeeld. "Dat is treurig, maar ik geef niet op. En dat moet NAC ook niet doen", zo zegt hij.

"Je haalt me er nu wel af, maar ik kom toch terug in het elftal." Dat zei Fabian Sporkslede in augustus vorig jaar tegen NAC-coach Mitchell van der Gaag nadat die hem als basisspeler had gepasseerd voor de tweede wedstrijd in de competitie. En zo geschiedde, want de vleugelverdediger kwam weer terug in het elftal.

Maar een achillespeesblessure, opgelopen in december tegen Vitesse, gooide alsnog roet in het eten. Sporkslede werd geopereerd en werkt nu keihard aan zijn revalidatie. De kans dat hij dit seizoen nog in actie komt voor NAC lijkt echter nihil. Zelfs de kans dat hij ooit nog voor NAC speelt, is klein.

Laatste wedstrijd gespeeld

"Het is treurig en ik ben er verdrietig over geweest, maar ik denk dat ik mijn laatste wedstrijd voor NAC al heb gespeeld", zegt Fabian Sporkslede. "Daar moet ik in ieder geval rekening mee houden. Mijn contract bij NAC loopt af en ik heb nog niks gehoord. Zo liggen de feiten."

"Ik had mij dit seizoen natuurlijk anders voorgesteld. Ik had gehoopt op contractverlenging of na drie mooie jaren bij NAC als beloning een mooie stap te kunnen maken."

Vechtlust en bidden tot God

Fabian Sporkslede is wel gewend om met tegenslag om te gaan. Hij miste bij NAC wel vaker vertrouwen. Zijn vechtlust en zijn christelijke geloof houden hem op de been.

"Ik weet dat ik sterk ben", zo vertelt hij. "Ik zie het als een berg die ik moet beklimmen. Ik bid tot God voor een spoedig herstel. Ik geef mijn zorgen aan hem zodat ik me op dat herstel kan focussen."

"Daarnaast geloof ik ook dat ik deze tegenslag nodig heb om verder te groeien. Ik heb karakter en doorzettingsvermogen en ik denk dat veel clubs dat kunnen gebruiken."

'De wonderen zijn de wereld niet uit'

Zijn huidige club NAC op dit moment zeer zeker, want de Bredase ploeg staat stijf onderaan in de eredivisie en moet vrezen voor degradatie. Nacompetitie lijkt het hoogst haalbare. Fabian Sporkslede gelooft nog in een 'Houdini-ontsnapping' en dus lijfsbehoud.

"Met God aan mijn zijde is er niets dat ik niet kan overwinnen. Daarom geef ik NAC ook niet op. We zijn wel eens vaker uit geslagen positie terug gekomen en de prestatie wordt alleen maar groter als het wel lukt. Echt, de wonderen zijn de wereld niet uit, ze moeten er in blijven geloven!"

Overwinning

"Ik weet dat die gasten er keihard voor werken en ik ben erg begaan met de club. Het is lastig om de vinger op de zere plek te leggen, maar we moeten dicht bij elkaar blijven en elkaar geen verwijten maken. De vorige twee seizoenen hebben we ook moeilijke momenten gehad en kwamen we altijd goed terug. Een overwinning kan genoeg zijn om het tij te keren."

'Ik leer mijn kinderen later ook NOAD'

Het doorzettingsvermogen van Fabian Sporkslede is bewonderenswaardig. Hij past wat dat betreft ook goed in het plaatje van de Bredase eredivisionist. 'NOAD' (Nooit Opgeven Altijd Doorzetten), is een deel van de clubnaam en clubcultuur.

"Opgeven past niet bij NAC", zo meent de geblesseerde speler. "NOAD is het eigen motto en daar moeten we naar luisteren. Ik leer mijn kinderen later ook NOAD. Het heeft er wel vaker hopeloos uitgezien, maar echt, het kan nog goed eindigen. "