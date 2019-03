Politie valt woning binnen Cuijk, drugs in beslag genomen

De politie heeft drugs in beslag genomen (Foto: SK-Media).

De politie valt een woning binnen in Cuijk (Foto: SK-Media).

De politie is dinsdagochtend om zes uur een huis binnengevallen aan de Patrijzenveld in Cuijk. Er is een grote hoeveelheid drugs in beslag genomen. Een 37-jarige man en een 23-jarige vrouw zijn aangehouden.

De politie had aanwijzingen dat er op dit adres mogelijk drugs aanwezig was. Er zou vanuit deze woning drugs worden verhandeld. De politie trof de twee verdachten in het huis aan.

Veel politie

Er is veel politie aanwezig in Cuijk en ook een politiehond. Alle spullen werden in beslag genomen.