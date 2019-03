'Ik ben je ontzettend dankbaar', Mirjam ontmoet reddende engel Rob op plek van ongeval

Rob Konings is de 'reddende engel' die Mirjam Broumels uit Asten-Heusden na een heftig ongeval op de A58 bij Hilvarenbeek uit haar auto heeft gehaald. De vrouw lag 17 februari in haar wagen op zijn kop in de sloot naast de snelweg. Ze kwam er ongeschonden vanaf en ging op zoek naar de man die haar uit haar auto heeft bevrijd. Die meldde zich en dinsdagmiddag ontmoetten elkaar!

"Ik krijg er koude rillingen van", zegt Mirjam als ze bij de sloot langs de A58 staat. Ze is er na het ongeluk niet meer geweest. "Het is heel vreemd om hier nu weer te staan." Mirjam was op de snelweg in slaap gevallen en schrok wakker toen ze de vangrail zeg. Ze trok aan het stuur, en reed zo de greppel in, daar kwam de auto op zijn kop in terecht.

Bekijk de video in de tweet en lees daarna verder.

Rob Konings reed toevallig langs en bedacht zich geen moment toen hij het ongeluk zag. "We zaten met z'n tweeën in de bus en reden toevallig binnendoor toen we allemaal mensen langs de kant van de weg zagen staan en die auto op zijn kop zagen liggen." De Goirlenaar besloot zijn bestelbus aan de kant te zetten en te kijken of hij kon helpen.

"Iedereen stond maar een beetje aan de kant, want ze kregen de deuren niet open. Niemand had blijkbaar bedacht dat je ook via de kofferbak de auto in kon." Sprake van paniek was er niet, er stond maar een klein laagje water in de sloot en Mirjam was bij kennis. Ze kon haar gordel losmaken en met hulp van Rob uit de auto klimmen. Op dat moment kwamen de hulpdiensten al en heeft Rob zijn weg vervolgd.

Mirjam wilde Rob graag bedanken en zocht haar reddende engel met behulp van Omroep Brabant. Hij reageerde gelijk. "Ik hoorde het van mijn moeder, die het weer van een collega had gehoord", zegt Rob. "Het is heel leuk om haar hier nu zo spreken en te zien dat het goed met haar gaat." Mirjam op haar beurt glundert als ze tegen Rob zegt: "Je was de juiste man op de juiste plek, en ik ben jou ontzettend dankbaar."

Geluk gehad

Volgens de Goirlenaar heeft Mirjam heel veel geluk gehad en had het ongeluk veel erger af kunnen lopen. "Hoe ze het gedaan heeft weet ik niet, maar ze heeft alles gemist wat er te missen viel. Er staan genoeg vangrails, bomen en andere dingen waar ze vol op had kunnen klappen." Rob blijft nuchter onder de commotie. "Ik vind het niet meer dan normaal dat je iemand helpt", besluit hij.