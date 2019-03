Mirjam zocht haar reddende engel na heftig ongeluk en ze heeft 'm gevonden

Rob Konings is de 'reddende engel' die Mirjam Broumels uit Asten-Heusden na een heftig ongeval op de A58 bij Hilvarenbeek uit haar auto heeft gehaald. De vrouw lag zondagavond in haar wagen op zijn kop in de sloot naast de snelweg. Ze kwam er redelijk ongeschonden vanaf en ging op zoek naar de man die haar uit haar auto heeft bevrijd. En die heeft zich inmiddels gemeld.

Rob Konings reed toevallig langs en bedacht zich geen moment toen hij het ongeluk zag. "We zaten met z'n tweeën in de bus en reden toevallig binnendoor toen we allemaal mensen langs de kant van de weg zagen staan en die auto op zijn kop zagen liggen." De Goirlenaar besloot zijn bestelbus aan de kant te zetten en te kijken of hij kon helpen.

"Iedereen stond maar een beetje aan de kant, want ze kregen de deuren niet open. Niemand had blijkbaar bedacht dat je ook via de kofferbak de auto in kon." Sprake van paniek was er niet, er stond maar een klein laagje water in de sloot en Mirjam was bij kennis.

Via de kofferbak

Eerst moet Konings de kofferbak leegmaken. Zo lag de rollator van de vrouw er nog in en moest de achterbank plat. "Dat ging gelukkig vrij gemakkelijk en na haar gordels losgemaakt gemaakt te hebben kon ik haar via de kofferbak naar buiten halen." Op dat moment kwamen de hulpdiensten al en heeft Rob zijn weg vervolgd.

Geluk gehad

Volgens de Goirlenaar heeft Mirjam Broumels heel veel geluk gehad en had het ongeluk veel erger af kunnen lopen. "Hoe ze het gedaan heeft weet ik niet, maar ze heeft alles gemist wat er te missen viel. Er staan genoeg vangrails, bomen en andere dingen waar ze vol op had kunnen klappen."