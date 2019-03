't StemBuske: Roze Kasteel krijgt zijn originele kleur terug en de molen gaat weer draaien!

In februari werd bekend dat acht Brabantse rijksmonumenten in totaal drie miljoen euro aan onderhoudssubsidie krijgen van provincie.

Vervallen

Ondernemer John van Pas is dolblij met het geld. "Het is echt heel hard nodig. Er is de afgelopen tien jaar niets meer aan de molen gedaan. Hij is echt helemaal vervallen." In betere tijden maakte de molen deel uit van een partycentrum.

Van Pas wil de molen en de gebouwen daar omheen in de oude staat herstellen. De Eendragt wordt over een jaar of drie ook weer in gebruik genomen als graanmolen. "Ik heb zelfs al twee molenaars gevonden! Je kunt hier straks gewoon komen eten. En er kan straks op de molen getrouwd worden."

Roze Kasteel

Ook kasteel d'Oultremont, onder het grote publiek bekend als het Roze Kasteel van het Land van Ooit, krijgt 400.000 euro aan subsidie. En daar is de gemeente Heusden, eigenaar van het gebouw, maar wat blij mee.

"Het moet een beetje de huiskamer van het totale gebied worden", vertelt wethouder Mart van der Poel. "We gaan nu kijken, als het pand opgeknapt is, wat voor nieuwe bestemming het pand zou kunnen krijgen in de toekomst. Mogelijk krijgt het een horecabestemming."

Roze kleur verdwijnt

Opvallend onderdeel van het onderhoud is het aanpassen van de kleur van het kasteel. "Het roze gaat er echt af, ja", vertelt de wethouder. "Je hebt twee kampen: de mensen die het kasteel kennen zoals het vroeger was, met name de mensen uit de omgeving. Die vinden het geweldig dat die roze kleur eraf gaat en dat het weer terug gaat naar hoe het oorspronkelijk was. Maar mensen van buiten de gemeente, die het alleen maar kennen als het Roze Kasteel, vinden het jammer."

Onderhoudssubsidie

Aan het begin van elk jaar maken de Provinciale Staten bekend welke monumenten onderhoudssubsidie ontvangen. De eigenaren van monumentale panden krijgen dus elk jaar opnieuw de kans om subsidie aan te vragen.