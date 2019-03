Gerard de Rooy: 'Dakar Rally verhuist in 2020 naar Saoedi-Arabië'

Volgens trucker Gerard de Rooy wordt de Dakar Rally in 2020 in Saoedi-Arabië verreden. De Franse organisatie A.S.O. besluit volgens hem om Zuid-Amerika na tien jaar te verlaten. De Rooy heeft dit van verschillende bronnen vernomen, zo stelt hij. Hij is er blij mee: "Mooi, want daar is tenminste echte woestijn."

Er wordt al een tijdje gespeculeerd waar de Dakar Rally van 2020 wordt gehouden. Verschillende opties deden in januari tijdens de laatste editie in Peru al de ronde. Het Midden-Oosten was volgens velen de grootste kanshebber. Dat klopt, volgens trucker Gerard de Rooy uit Son. Hij zegt dat het Saoedi-Arabië wordt.

Echte woestijn

"We kunnen wel stellen dat Zuid-Amerika voorbij is", zegt De Rooy. "Volgens mij zijn daar ook geen contracten meer mee. Ik weet dat omdat ik mensen spreek die dicht bij het vuur zitten. Het is mooi, want in Saoedi-Arabië heb je tenminste echte woestijn."

Signalen

Officieel is het natuurlijk (nog) niet. Maar de signalen voor verandering zijn er al een tijdje vanuit Frankrijk. Zo zou er volgens de Franse media in de Dakar-organisatie een grote verandering hebben plaats gevonden. Algemeen directeur Etienne Lavigne is bij organisatie A.S.O vervangen door David Castera.

"Heel goed", zegt De Rooy hierover. "En dat is eigenlijk tien jaar te laat. Het kon veel beter en iedereen is denk ik blij dat hij weg is. Hij dacht alleen maar aan 'cash' en niet aan persoonlijke relaties. Ik mis hem niet."

Kijk hier de documentaire die Omroep Brabant maakte over Team de Rooy tijdens de Dakar Rally 2019 en lees daarna verder.



Voordelen, maar ook haken en ogen aan Saoedi-Arabië

Aan de Dakar Rally doen ieder jaar traditiegetrouw veel Brabanders mee. Dat aantal kan wellicht zelfs oplopen als de zwaarste rally ter wereld verhuist naar het Midden-Oosten. Het is dichterbij, dus goedkoper en ligt commercieel gezien in een gunstigere tijdzone.

Toch zullen er ook wat haken en ogen aan zitten als de Dakar Rally, die eind jaren zeventig ooit in Afrika begon, naar Saoedi-ArabIë verkast. Politiek en wat betreft mensenrechten gezien ligt dit gevoelig. "Dan kan je in veel landen niet komen", zegt De Rooy. "Maar ik ga voor de autosport, ik ben geen politicus."