Man licht jarenlang bedrijven op en gaat 4,5 jaar de cel in

Een 47-jarige man uit Moergestel gaat 4,5 jaar de cel in omdat hij drie jaar lang verschillende bedrijven heeft opgelicht. Hij bestelde producten bij veertien bedrijven, maar betaalde daar niet of slechts gedeeltelijk voor. De totale schade bij de bedrijven bedraagt twee miljoen euro.

De man is ook veroordeeld voor valsheid in geschrift. Zijn 47-jarige vrouw krijgt een taakstraf van 72 uur omdat ze de boekhouding van haar failliete bedrijf niet overhandigde aan de curator. Dat is strafbaar. De rechtbank acht niet bewezen dat ze medeplichtig is aan flessentrekkerij, de vorm van oplichting waarvoor haar man is veroordeeld.

Grote financiële schade

De man nam telefonisch contact op met de bedrijven, drukte zijn belangstelling uit en kocht grote hoeveelheden producten, maar de betaling bleef vervolgens geheel of voor een groot deel uit. Volgens de rechtbank gaat het onder meer om spullen als zeep, koffie, handschoenen, naaimachines, energiedrankjes en kaarsen.

Daarbij had de man volgens de rechter alleen oog voor zijn eigen belangen en bracht hij bedrijven ernstige financiële schade toe. “Het is maar zeer de vraag of de bedrijven deze schade ooit volledig vergoed zullen krijgen”, zo besluit de rechtbank in een verklaring.