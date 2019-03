Xtc-lab gevonden midden in woonwijk in Roosendaal, drie verdachten opgepakt

Aan de Voorstraat in Roosendaal heeft de politie dinsdagmiddag een drugslab opgerold. De politie heeft drie verdachten aangehouden. Het gaat om de bewoners van het pand.

Het laboratorium werd gevonden in een schuur bij een hoekhuis. Volgens de politie werd er xtc geproduceerd. Agenten kwamen het lab op het spoor na een tip van een buurtbewoner. Het gaat om een middelgroot laboratorium aan de rand van een speeltuintje.

Gevlucht

Niet iedereen die in het pand was, is aangehouden. Tijdens de inval sloegen zeker twee andere personen op de vlucht. Specialisten van de politie zijn ter plaatse voor onderzoek en om te bekijken hoe het lab veilig ontmanteld kan worden.