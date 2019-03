Xtc-lab gevonden naast speeltuin in Roosendaal, drie verdachten opgepakt

Het lab lag midden in een woonwijk. (Foto: Martijn de Bruin/Stuve fotografie)

een gasfles waar 50 liter explosief waterstofgas in kan

Materialen in een bestelbus op de oprit

De politie heeft dinsdagmiddag een drugslab opgerold aan de Voorstraat in Roosendaal: midden in een woonwijk naast een speeltuin. Er zijn drie verdachten aangehouden. Het gaat om de bewoners van het pand: een vader (54), moeder (52) en hun 22-jarige zoon.

Het laboratorium werd gevonden in een schuur bij een hoekhuis. Volgens de politie werd er xtc geproduceerd. In het lab staan jerrycans en vaten met grondstoffen voor drugs. Ook staat er een tabletteermachine: daar worden de pillen mee gemaakt. De politie noemt het xtc-lab in een tweet 'levensgevaarlijk'. Er staan namelijk ook vijf flessen met explosief waterstofgas en een gasbrander.

Agenten kwamen het lab op het spoor na een tip van een buurtbewoner. Het gaat om een middelgroot laboratorium aan de rand van een speeltuin aan het Prinses Beatrixplein.

Op de oprit van het huis aan de Voorstraat staat een bestelbus die deels ook geladen is met materialen voor in een drugslab zoals jerrycans en ketels.

Gevlucht

Niet iedereen die in het pand was, is aangehouden. Tijdens de inval sloegen twee, mogelijk drie andere mensen op de vlucht. Specialisten van de politie zijn ter plaatse voor onderzoek. Het lab wordt ontmanteld.