Grondlegger van Daags na de Tour overleden: 'Chapeau voor wat Ad Rijnen gedaan heeft'

Ad Rijnen uit Boxmeer is dinsdagochtend overleden. Rijnen, grondlegger van het criterium Daags na de Tour, had al langere tijd problemen met zijn gezondheid. Hij is 79 jaar oud geworden.

Als je in Boxmeer de naam Ad Rijnen laat vallen, dan weet iedereen over wie je het hebt. Rijnen was een groot wielerliefhebber. In de wielersport was hij ook zeer actief. Hij had gedurende ruim dertig jaar diverse functies bij de Nederlandse wielerbond KNWU en zorgde bij internationale wedstrijden onder meer voor de huisvesting van renners, het vervoer en voor bewaking. En hij was dus de grondlegger van Daags na de Tour, de wielerprofronde in Boxmeer.

Daarnaast was Rijnen ook actief in de politiek, zat namens het CDA en BB '86 in de gemeenteraad. Ook runde hij meerdere horecagelegenheden en een gokpaleis in het centrum van Boxmeer.

Legende

Pierre Hermans is de huidige voorzitter van Daags na de Tour. "Ik nam in 2013 het stokje over van de familie Rijnen, want toen deed Ad veel werk samen met zijn zoon. Weet je hoeveel jaren hij de ronde heeft georganiseerd? Maar liefst 38 keer. Jaarlijks. Hij is echt een legende. Daags na de Tour is een fantastisch criterium en alle credits gaan daarvoor naar Ad Rijnen."

Hermans is vol lof over Rijnen. "Toen wij het als nieuw bestuur overnamen in 2013 was het eigenlijk kat in het bakkie, zo eerlijk moet je zijn. Dat weet ook iedereen. Hij heeft fantastische dingen neergezet. Chapeau voor wat hij heeft gedaan voor Daags na de Tour."