PSV kan in toekomst vertrouwen op bescheiden Lars Unnerstall: 'Kan zich meten met Jeroen Zoet'

VVV staat momenteel op een knappe tiende plek in de eredivisie. Volgens Rick Cremers, die VVV volgt voor L1, heeft de club uit Venlo dat voor een groot deel te danken aan Unnerstall. "Hij heeft echt een hoop punten gepakt voor VVV. Ik denk dat hij één van de beste keepers van de eredivisie is op dit moment. Hij is een echt boegbeeld van het huidige VVV", zegt Cremers.

Opvolger Zoet

PSV-goalie Zoet is voorlopig nog niet weg uit Eindhoven. Het is ook niet zeker dat hij na komende zomer ergens anders speelt. De vraag is dan: kan Unnerstall de concurrentiestrijd met Zoet aangaan? "Die vraag leeft op dit moment heel erg. Ik ben zelf ook heel erg benieuwd", zegt Cremers. "Ik denk niet dat hij beter is dan Zoet, maar ik denk wel dat Unnerstall zich kan meten met de huidige PSV-keeper. Mocht Zoet vertrekken, dan lijkt Unnerstall mij de logische opvolger."

Toch plaatst Cremers ook een kanttekening. "Je kunt ze eigenlijk niet vergelijken op dit moment. Als keeper van PSV krijg je maar een paar keer per wedstrijd iets te doen. En dan moet je er ook staan. Als keeper van VVV krijg je natuurlijk veel meer momenten om je te onderscheiden als keeper. Unnerstall kan zich iedere wedstrijd weer in de kijker spelen."

Lars Unnerstall kreeg in Eindhoven vier treffers te verwerken tegen PSV (foto: VI Images).

Bescheiden

Unnerstall, die in het verleden wedstrijden speelde voor Schalke 04, FC Aarau en Fortuna Düsseldorf, ligt goed in de groep. "Ja, dat komt ook omdat hij heel erg bescheiden is. Hij heeft het nooit over zijn eigen prestaties. Als hij tien reddingen heeft verricht en VVV verliest met 3-0, dan is hij niet blij. Er zijn keepers die zich dan laten horen. Maar Unnerstall heeft liever dat hij maar twee reddingen heeft en wel wint. Hij is echt bescheiden."

Stan Valckx haalde Unnerstall naar VVV, de technisch directeur hoeft wat betreft Cremers niet bescheiden te zijn. "Valckx heeft met zijn speurneus Unnerstall naar VVV weten te halen, met de beperkte middelen die de club heeft. Een doelman met Champions League-ervaring. Een keeper van dat niveau zal er niet snel meer zijn hier. Bij VVV maken ze zich ook al zorgen over zijn opvolging. Hij zal hier met een flink afscheid vertrekken."

Volle bak tegen PSV

De 28-jarige doelman staat zondagmiddag tegenover de club waar hij onder contract staat. Voor de Duitser, dit seizoen al goed voor 94 reddingen in de eredivisie, speelt dat echter geen rol. Cremers sprak Unnerstall afgelopen zaterdag en had het kort over de voor hem speciale wedstrijd.

"Hij gaf meteen aan daar niet mee bezig te zijn. Dat hij nu keept voor VVV en dat hij met die club wil presteren. Dat doet hij ook. En als hij een kans krijgt in Eindhoven, zal hij dat daar ook doen."