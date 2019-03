Flinke vertraging op A27 naar Breda na ongeluk bij Merwedebrug

SLEEUWIJK -

Brabanders die dinsdagavond via de A27 onderweg zijn naar huis moeten rekening houden met vertraging. Bij de Merwedebrug is een ongeluk gebeurd en dit leverde een lange file op. Rond halfzeven sprak de ANWB over een vertraging die kon oplopen tot wel twee uur. Rond kwart over zeven was de vertraging nog ongeveer vijftien minuten.