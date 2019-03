Meer dan een uur vertraging op A27 naar Breda na ongeluk bij Merwedebrug

Brabanders die dinsdagavond via de A27 onderweg zijn naar huis moeten rekening houden met veel vertraging. Bij de Merwedebrug is een ongeluk gebeurd en dit levert 17 kilometer file op. Rond half zeven sprak de ANWB over een vertraging van meer dan een uur.

Voor de Merwedebrug, in de richting van Breda, was korte tijd de rechter rijstrook dicht na een ongeluk. De rijstrook is inmiddels wel open, maar de vertraging is nog steeds enorm.









Twee uur

Op het hoogtepunt liep de vertraging op tot zo'n twee uur. Nadat de rijstrook open was, nam ook die vertraging weer af. Desalniettemin is het langzaam rijden richting het zuiden.