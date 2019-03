Koetje Boe: Esmeralda in de race om mooiste koe van Europa te worden

Uit ons Brabant zijn er drie veehouders die begin april afrezen naar Libramont, om mee te doen aan het EK-koe. Veehouder Jan Kolff uit Oudendijk is met zijn Esmeralda ook gekwalificeerd voor het Europees Kampioenschap.

Om te voorkomen dat de deelnemende koeien ziektes inbrengen op het EK, staat ook Esmeralda in haar 'thuisstal' in quarantaine voor een periode van dertig dagen. “Maar deze tijd periode gebruiken we ook om de koe zo optimaal mogelijk voor te bereiden op het EK", zegt Kolff.

Borstelen en een conditioner

In het geval van Esmeralda betekent dat een dagelijkse wasbeurt om daarna behandeld worden met een conditioner. “Met de wasbeurt haal je een vetlaagje weg en de conditioner herstelt dat weer en ze gaat er mooi van glimmen.”

Op het EK gaat het niet alleen om een glimmende vacht, maar ook om de uiers en hoe de dames op de poten staan. "Het gaat om het zogeheten totaalplaatje", zegt eigenaar Kolff. Om de uiers er nog beter uit te laten komen, worden in België ook nog de uiers van Esmeralda geschoren. "De aderen die om de uiers heen lopen, komen dan heel sterk te voorschijn", zegt dochter Lisa.

Voor een glimmende vacht wordt Esmeralda behandeld met een conditioner

Speciaal Oostenrijks dieet

In de voorbereiding speelt voedsel ook een zeer belangrijke rol. De potentieel Europees kampioene krijgt namelijk heel ander voer dan de 'gewone' koeien. “Ze staat hier op een topsportdieet”, zegt Jan Kolff. “Behalve het krachtvoer krijgt mevrouw ook hooi uit Oostenrijk. Het is hooi uit de Alpen dat we speciaal importeren. Het is daar gedroogd en zit boordevol mineralen en andere stofjes. En ze smult ervan.”

Aan het Europees Kampioenschap koe doen ruim 170 koeien mee afkomstig uit dertien verschillende EU-landen. De vorige editie van het EK vond plaats in 2016 in Colmar.