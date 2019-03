Snelweg A67 flink onder handen genomen, fileleed komende jaren aangepakt

Bij Geldrop wordt de afslag veranderd. Vanaf Eindhoven naar Geldrop wordt als het aan het Rijk ligt een extra rijstrook aangelegd. De andere kant op komt een zogenaamd weefvak, dat is een lange strook om in en uit te voegen. Automobilisten die bij Geldrop de weg op komen en bij Leenderheide afslaan hoeven daardoor niet van rijstrook te wisselen.

Pechvakken

Ook worden er pechvakken gemaakt, om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld vrachtwagens met problemen niet voor opstoppingen hoeven te zorgen.

Blijkbaar leeft het in de omgeving. De bijeenkomst was heel druk bezocht. Over het algemeen kijkt men positief aan tegen het aanpakken van de weg en de overlast. Toch zijn er wel wat kritische noten te noteren:





Verschillende bezoekers hadden vraagtekens bij de aanpak. Vaak waren dat bewoners die vlakbij de weg wonen. Zij voelen zich onvoldoende gehoord, omdat er volgens hen weinig rekening wordt gehouden met geluid. "Dit is de ultieme kans om dat aan te pakken met schermen en geluiddempend asfalt", stelt een bewoner die ter plaatse een zienswijze indient. Anderen vrezen voor de natuur, net ten westen van Geldrop. Weer een ander denkt dat het probleem zich vooral verplaatst. "Het staat vaak al vast voor de afrit. Dus daar ontstaat ook een probleem."

Rijkswaterstaat

In het tweede kwartaal van dit jaar moet volgens de planning de structuurvisie worden vastgesteld. Verkenner van Rijkswaterstaat Tom van Tilborg denkt dat dit haalbaar is. "We zijn al van meet af aan met de belanghebbenden en geïnteresseerden in gesprek. Ook nu blijven we hen betrekken en ik ben benieuwd hoe ze reageren op hun voorstel." Tweeënhalf jaar geleden werd de kiem voor het huidige voorstel geplant. Van Tilborg: "Veel van de bezwaren zijn inmiddels al bekend, besproken en ook meegenomen."

Toch zal het volgens Van Tilborg nog wel even duren voordat de schop de grond in gaat. "Er zal nog flink wat werk nodig zijn om helemaal in beeld te krijgen wat we precies gaan bouwen. Daarna moet er nog gebouwd gaan worden." Het zal dus nog een aantal jaar duren voordat het gedaan is met het dagelijkse fileleed.