Zoende Barney met 21-jarige Brabantse porno-actrice? Of was het een 35-jarige Engelse?

De vrouw met wie darter Raymond van Barneveld (51) onlangs zoenend werd gespot in Engeland zou een 21-jarige uit onze provincie zijn. Ze zou in een pornofilm hebben gespeeld. Dit hebben verschillende bronnen laten weten aan het programma Shownieuws.

De Engelse tabloid The Sun bracht de beelden van de zoenende Van Barneveld maandagavond naar buiten.

In het AD zegt de manager van Van Barneveld echter dat het gaat om een 35-jarige vrouw uit Londen. Maar wie de vrouw is wil hij niet zeggen. Wel bevestigt hij dat het filmpje van een zoenende Barney echt is.

Dinsdag werd bekend dat de Haagse darter gaat scheiden van zijn vrouw Silvia. De twee zijn bijna 25 jaar getrouwd geweest.