Jongetje (9) korte tijd ontvoerd door zijn vader

Een jongetje van negen uit Eindhoven is woensdagochtend korte tijd ontvoerd door zijn vader. De jongen was bij zijn moeder toen hij werd meegenomen.

Dit gebeurde op straat bij het huis van de moeder, zo laat de politie weten. De jongen werd snel na de ontvoering gevonden en is inmiddels weer herenigd met zijn moeder. Het gaat naar omstandigheden goed met hem.

De melding van de ontvoering kwam rond half negen woensdagochtend bij de politie binnen. De vader was er met zijn zoon in een auto vandoor gegaan. Even later zagen agenten de auto met daarin vader en zoon rijden.

Vader zit vast

De vader werd aangehouden en zit vast. De jongen werd snel herenigd met zijn moeder. In verband met de privacy van het gezin maakt de politie niet bekend waar in Eindhoven het kind werd ontvoerd.