Snollebollekes, Davina Michelle en nog meer namen toegevoegd aan line-up 538 Koningsdag in Breda

Snollebollekes, Kris Kross Amsterdam, Gavin James en Davina Michelle zijn nieuwe namen die aan de line-up zijn toegevoegd voor 538 Koningsdag in Breda. Het was al bekend dat Sunnery James en Ryan Marciano komen optreden.

Naast deze vier namen maakte 538 nog meer artiesten bekend die er op 27 april een feestje van gaan maken in Breda:

Miss Montreal

Wulf

Maan

Lucas & Steve

DI-RECT

Nielson

Sjaak & Kav Verhouzer

Vinchenzo

Suzan & Freek

Het Feestteam

De line-up van 538 Koningsdag is nog niet helemaal compleet. Binnenkort maakt Radio 538 nog meer namen bekend.

Breda

Op 27 april vieren duizenden bezoekers Koningsdag op het Chasséveld in Breda. Het is het zesde jaar dat Radio 538 het Oranjefeest organiseert in Breda. Er zijn nog kaarten te koop via 538.nl.