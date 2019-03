NAC Museum laat supporters juichen voor legend Jacques Visschers

Jacques Visschers heeft vele verdiensten gehad voor NAC. Zo speelde de spits tussen 1959 en 1971 meer dan 330 wedstrijden voor de Bredase club en scoorde hij meer dan 100 doelpunten. Na zijn actieve loopbaan was Visschers bestuurslid technische zaken, elftalleider, seizoenkaarthouder, bestuurslid van de spelersvakbond en heeft hij in diverse commissies van de KNVB gezeten.

'Visschers weigerde om naar Baronie te gaan'

"Mooi is dat Jacques Visschers als 7-jarige jongen weigerde om naar Baronie te gaan", vult organisator Ries Sommen namens het NAC Museum aan. "Baronie komt natuurlijk ook uit Breda en was destijds een grote concurrent van NAC. Hij is toen toch bij NAC begonnen, ook al was hij eigenlijk te jong. Er zijn veel redenen om hem te eren, en dat gaan we dan ook doen."

Kijk hier naar de video waarin NAC-voorzitter Joost Gielen oud-speler Jacques Visschers uitnodigt als NAC-legend of the match en lees daarna verder.

Overladen met applaus

Tijdens NAC-PEC Zwolle op 28 april zal de aanvoerdersband van Menno Koch de beeltenis van legend Jacques Visschers dragen. Ook is er hij een expositie in het NAC Museum, is de man zelf aanwezig om een trofee in ontvangst te nemen en supporters zullen hem met applaus en spandoeken overladen.

Kees Kuijs was eerste legend

Het is de tweede keer dat het NAC Museum een oud-speler op deze manier eert. Op zondag 4 november was ex-international Kees Kuijs (87) de eerste NAC-legend of the match. "Het is prachtig, ik had niet verwacht dat het zo mooi zou zijn", zei die destijds over de huldiging.

Bekijk hier het filmpje over NAC-legend Kees Kuijs.