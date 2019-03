A16 paar uur dicht vanwege gekantelde vrachtwagen op Moerdijkbrug, weg weer open

De snelweg A16 de richting van Rotterdam naar Breda is een paar uur dicht geweest. Dat gebeurde nadat een vrachtwagen was gekanteld op de Moerdijkbrug.

Rond twee uur ging de weg weer open. Toen was de vrachtwagencombinatie geborgen.





Op een foto van Rijkswaterstaat was te zien dat een vrachtwagencombinatie dwars op de weg staat en dat de aanhanger is omgevallen. Vanuit Dordrecht leverde dat veel vertraging op. Verkeer richting Brabant kon daarom beter omrijden via Bergen op Zoom

