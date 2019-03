Slecht nieuws voor Robbie Hageman: kickbokser is ongeneeslijk ziek

Robbie Hageman blijkt ongeneeslijk ziek te zijn. Dat heeft de Eindhovense kickbokser van Glory dinsdag te horen gekregen van zijn arts. Twee weken geleden werd al bekend dat er een gezwel in het hoofd van Hageman was ontdekt.

De pijnlijke mededeling dat het gedaan is met zijn carrière drong bij Robbie Hageman een paar weken geleden snel door. Er zit een tumor in het hoofd van de kickbokser en hij weet dat als je schedel er af moet bij een operatie, kickboksen daarna niet meer kan. Nader onderzoek heeft Hageman echter nog meer slecht nieuws opgeleverd. Hij blijkt ongeneeslijk ziek.

Tekst gaat verder onder de Facebookpost.

Niet goed

"Het is niet goed", zegt vader Theo Hageman, die voor nu het woord voert voor zoon Robbie. "Robbie is ongeneeslijk ziek. Dat heeft een laatste scan uitgewezen. Men gaat over een tijdje zijn schedel lichten en de tumor verwijderen, maar die zal weer aangroeien. Of dat op korte of lange termijn is, weten we niet. Het ligt er aan hoe agressief het gezwel is."

Levensverwachting

"Wat betreft de levensverwachting kunnen ze niet veel zeggen", vervolgt Theo Hageman. "Op korte termijn gaat hij er in ieder geval niet dood aan. En op lange termijn hoeft dat ook niet zo te zijn."

De tumor bij Robbie Hageman werd per toeval ontdekt bij een verplichte MRI-scan nadat hij in december knock-out was gegaan bij een kickbokswedstrijd.

Bekijk de video met de reactie van Robbie Hageman op het einde van zijn carrière.