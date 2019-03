Michael van Gerwen moet zeldzame vormdip zien te voorkomen in Premier League tegen Gerwyn Price

De toen 21-jarige darter uit Vlijmen bleef toen voor het laatst tijdens vier opeenvolgende televisiewedstrijden zonder overwinning. Twee weken geleden verloor Van Gerwen van James Wade in de Premier League. Een dag later bleek Mervyn King de sterkste tijdens de UK Open en afgelopen week speelde Van Gerwen gelijk tegen John Henderson.

De mindere resultaten hebben dartscommentator Jacques Nieuwlaat niet verbaasd. “Het jaar is lang en je kunt niet altijd top presteren”, stelt Nieuwlaat. “Misschien heeft Van Gerwen onbewust wel wat gas teruggenomen. Dat is eigenlijk vrij normaal.”

Geen paniek

Daar is Joost van Erp, dartsverslaggever van Omroep Brabant, het mee eens. “Er is helemaal niets aan de hand. Iedere keer als Van Gerwen een keer verliest, is dat blijkbaar reden voor paniek. En als hij wint haalt iedereen zijn schouders op. Hij heeft nu een paar keer niet gewonnen, maar volgens mij doet hij nog steeds volop mee bovenin de Premier League. En de competitie wint hij dit jaar ongetwijfeld weer.”

Tegenstander Price kunnen we wel scharen onder een van de favoriete van Van Gerwen. De cijfers zijn verbluffend, in het voordeel van de darter uit Vlijmen. Zestien keer stonden ze tegenover elkaar en zestien keer won Van Gerwen. “Price komt wat dat betreft op het ideale moment voor hem”, zegt Nieuwlaat. “Al vind ik Price zeker over het afgelopen halfjaar een van de beste darters van de wereld. Hij zal bloed ruiken door de mindere resultaten van Van Gerwen, maar Van Gerwen zal ook wel wat willen laten zien.”

Gerwyn Price (foto: VI Images).

Met Van Gerwen en Price, die overigens nog elke week tijdens de Premier League wordt uitgefloten door het publiek, staan er twee met adrenaline gevulde darters op het podium. Beide darters juichen op een nog al uitbundige manier na het gooien van een bepaalde score, finish of dubbel. "Dat is heerlijk om tegen elkaar te zien", zegt Nieuwlaat. Van Erp is vooral onder de indruk van de 34-jarige Welshmen. "Hij is de opvallendste speler van 2019. Hij won een paar toernooien en gooit hoge gemiddelden. Van Gerwen krijgt het zeker niet makkelijk tegen hem."

Wint niet veel

Nieuwlaat vindt ook dat Price een goede ontwikkeling doormaakt. Maar de darter moet meer winnen, denkt de commentator. "Hij is de enige speler die nog niet heeft verloren deze Premier League-jaargang. Maar hij speelt wel drie keer gelijk, terwijl hij twee van die drie partijen gewoon had moeten winnen. Hij zal tegen Van Gerwen goed moeten beginnen, anders gaat het verleden een rol spelen en gaat het in zijn hoofd zitten dat hij nog nooit heeft gewonnen van hem."

Michael van Gerwen speelt donderdagavond rond 22.00 uur tegen Gerwyn Price. Omroep Brabant houdt de wedstrijd LIVE bij.