Jongen (17) steekt slachtoffer in arm en borst: 90 dagen jeugddetentie en behandeling

Een 17-jarige jongen uit Eindhoven is veroordeeld voor poging tot doodslag voor een steekpartij. De rechtbank in Den Bosch legt de verdachte negentig dagen jeugddetentie op en een voorwaardelijke plaatsing in een jeugdinrichting. Hij krijgt ook een verplichte behandeling.

De verdachte stak in september 2018 bij zorgcentrum de Pannehoeve in Helmond het slachtoffer met een mes in zijn arm en borst. De steekpartij had veel impact op het slachtoffer.

LEES OOK: Steekpartij bij zorgcentrum in Helmond, slachtoffer naar ziekenhuis

Behandelingen

De rechtbank beschouwt de 17-jarige verdachte als verminderd toerekeningsvatbaar. Volgens een psychiater en een psycholoog lijdt de jongen aan een stoornis. De verdachte heeft hiervoor al een behandeling gehad, maar deze gaat door. Ook moet de jongen het slachtoffer een schadevergoeding betalen van ruim 2.400 euro.