Koeienboer Bram (20) emigreert naar Duitsland: 'Door alle regeltjes heb ik geen andere keus'

In één van de lege stallen doet Bram zijn verhaal. “Hier stonden de koeien altijd. En daar werden ze gemolken”, wijst hij. Onlangs verkocht de familie Van Beekveld alle tachtig koeien. “Ik had ze graag mee willen nemen. Ze kennen mij. Maar helaas is dat niet mogelijk.”



Hulp van vader

Bram verhuist in juli naar de Eiffel, in Duitsland. Vanaf september neemt hij daar een melkveebedrijf over. De jonge boer staat er niet helemaal alleen voor. Zijn vader zal veel in Duitsland te vinden zijn om hem te helpen. "Het is 2,5 uur uur rijden, dus het valt nog mee."

Het was lang wikken en wegen voor Bram en zijn ouders. “We zijn er al zeker een jaar mee bezig”, vertelt hij. Bram wist zijn hele leven al dat hij in de toekomst de melkveehouderij van zijn pa en ma wilde overnemen. Als vierde generatie melkveehouder wilde hij het bedrijf dolgraag op de huidige locatie, thuis in Heeswijk-Dinther, voortzetten.

LEES OOK: Boeren lopen boos weg uit gesprek met minister over fosfaatrechten: 'We gaan een klacht indienen'

Hij wilde het bedrijf uitbreiden van tachtig, naar 120 koeien. “Daardoor zou ik ook een goed inkomen hebben. Ook wilden we een verbreding in het dak doen, met kantoorruimtes zodat we die ook konden verhuren."

Verder gaan in ander land

Maar toen kwamen de nieuwe fosfaatregels. “Dat betekende eigenlijk gewoon een groeistop. Ook moesten we grote investeringen doen om te voldoen aan alle nieuwe milieuregels.”

Volgens Bram zat er voor hem, als jonge boer, daardoor geen toekomst meer in het familiebedrijf. “We dachten: het is misschien tijd om te stoppen en verder te gaan in een ander land."

Weggejaagd

De moeder van Bram, Biëlla Beekveld, vindt het ontzettend dapper dat haar zoon, met het oog op zijn toekomst, zo’n grote stap zet. De ouders en zusjes van Bram gaan in Vorstenbosch wonen. “Dat wordt heel veel op en neer pendelen”, lacht zijn moeder.

Toch valt het haar ook zwaar. “Het is heel zwaar soms. Ik heb met mensen te doen die hier blijven wonen en blijven boeren. Ik heb heel veel zorgen voor de toekomst van de boeren in Brabant.” Dat het vanwege de regelgeving zo is gelopen, maakt haar boos. “Ik heb wel heel duidelijk gevoel dat we zijn weggejaagd, dat ze (de provincie en regering, red.) ons niet serieus nemen.”

‘Lastig te begrijpen voor mijn vrienden’

Vrienden en familieleden van Bram reageerden in eerste instantie verbaasd op zijn plannen. “Maar er is nu steeds meer steun en begrip voor onze beslissing. En mijn vrienden zijn natuurlijk allemaal nog vrij jong, net als ik. Die krijgen veel mee, maar het is apart voor hen dat iemand al zo’n grote stap zet op zo’n jonge leeftijd. Ik denk het voor hen lastig is om te begrijpen wat er nou daadwerkelijk gaat gebeuren en dat ik echt voor een langere tijd naar Duitsland ga.”

Kroketten en bitterballen

Het melkveebedrijf van de familie Beekveld is verkocht. "Het wordt overgenomen door een tuinder", vertelt Bram. "Hij gaat er onder meer aardbeien en asperges telen."

Bram is inmiddels begonnen met het voorbereiden van 'de grote verhuizing'. "Ik ben al mijn spullen aan het uitzoeken." Wat hij het meest gaat missen? “De kroketten en bitterballen, het bourgondische eten! Maar ja, in Duitsland hebben ze natuurlijk braadworst.”