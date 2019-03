Politie noteert 23 kentekens voor boete van 239 euro na filmen van ongeval op Moerdijkbrug

Dat aantal is waarschijnlijk een schijntje vergeleken met het aantal bestuurders of passagiers dat daadwerkelijk het mobieltje ter hand nam. “We zijn namelijk pas gaan schrijven toen we onze handen vrij hadden”, aldus een woordvoerster van het korps in Rotterdam.

Overleg

Van de 23 filmers is het kenteken genoteerd. “Normaal gesproken is het zo dat je niet op kenteken mag bekeuren, want daarvoor moet iemand ook echt aan de kant gezet worden. In overleg met de officier van justitie hebben we toestemming gekregen om toch de kentekens te noteren", legt de woordvoerster uit.

De snelweg was na het ongeval enkele uren dicht. Rond twee uur ging de weg weer open.