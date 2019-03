Onze 5 weekend tips: opgevoerde grasmaaiers en hardlopen tussen de ooievaars

Gaan we nog iets leuks doen in het weekend? Na het lezen van onderstaande tips kan die vraag simpelweg met 'ja' worden beantwoord. Voor ieder wat wils: van een stoer trekkertrek-evenement tot een aaibaar uitje met alpaca's. Tips voor het volgende weekeinde zijn altijd welkom? Stuur ze naar evenementen@omroepbrabant.nl, dan gaan wij ermee aan de slag.





Provincie zet deuren wagenwijd open (zaterdag)

Wie wil er niet een keer op de bureaustoel van Wim van de Donk, commissaris van de Koning, zitten? Of vanaf de 23e etage genieten van het uitzicht over het mooie Brabantse land? Grijp dan zaterdag je kans! Van 13.00 tot en met 20.00 uur staan alle deuren van het provinciehuis aan de Brabantlaan in Den Bosch wagenwijd open. Het zal je niet verbazen dat de open dag in het teken staat van de verkiezing voor de Provinciale Staten. Een mooie gelegenheid om op het verkiezingsplein de lijsttrekkers aan de tand te voelen of om 16.00 uur live het slotdebat van Omroep Brabant te volgen. Je kunt er zelfs de Brabantquiz spelen. Voor de kleine nog niet stemgerechtigde bezoekers is er een speciaal kinderdorp ingericht.

Zinderend Zuiden maakt opnames van de open dag. De reportage is maandag vanaf 18. 12 uur te zien bij Omroep Brabant televisie.

Hardlopen tussen de ooievaars (zondag)

Voor de doorgewinterde hardlopers staat er zondag weer de Ooievaarstrail op de agenda. Het parcours, ten zuiden van Tilburg en Goirle, loopt door drie bijzondere natuurgebieden: Nieuwkerk, Ooievaarsnest en de Rechte Heide. De looproute (15 of 25 kilometer) voert door bossen, heidevelden en ven de ‘Halve Maan’ en een ‘nat Beekdal’. Het gebied is geliefd bij ooievaars en wordt daarom bewust nat gehouden. De deelnemers vertrekken om de vijf minuten in groepen van maximaal 50 lopers. Dit om de natuur te beschermen en om de hardlopers te laten genieten van de natuur. Het vertrek is vanaf 11.00 uur bij het restaurant de Rovertsche Leij aan het Gorpsbaantje in Goirle.









Mega Trekkertrek Spektakel in Loosbroek (zondag)

Ronkende tractoren, megatrucks en opvoerde grasmaaiers. Dat is het decor van het Mega Trekkertrek-evenement in Loosbroek. Spektakel in optima forma. Enorme vrachtwagens en tractoren proberen een sleepwagen zo snel mogelijk voorbij de 100-meterlijn te brengen. Verder gaan opgevoerde grasmaaiers met elkaar de strijd aan. Voor de toeschouwers is het evenement in Loosbroek elk jaar weer een spectaculair schouwspel. De wedstrijden beginnen om 10.00 uur en de entree is 7,50 euro (kinderen t/m 12 jaar gratis).

Zinderend Zuiden maakt opnames bij het Mega Trekkertrek Spektakel. De reportage is maandag vanaf 18. 12 uur te zien bij Omroep Brabant televisie.

Meet & Greet met alpaca’s (zondag)

De hekken van de Alpacafarm aan de Leeghandseweg in Vorstenbosch gaan zondag open voor een meet & greet met alpaca’s. De beesten zijn oorspronkelijk afkomstig uit Peru en zijn bijzonder aaibaar. Ze worden ook wel eens een wandelende knot wol genoemd omdat hun vacht enorm zacht is. De bezoekers krijgen een rondleiding over de farm en uitleg over het fokken van alpaca’s. Ook kan er een stukje worden gewandeld met de dieren. De alpacafarm is open van de 10.15 uur tot 16.00 uur. De meet & greet kost 7,50 euro (inclusief appelflap).









Grote groene doe-dag in Breda (zondag)

Je zou het de afgelopen week niet zeggen, maar de lente is toch echt in aantocht. Zondag staat (kinder)boerderij Wolfslaar in Breda dan ook in het teken van de voorjaarskriebels ofwel De Grote Groene Doe Dag. Dat betekent onder meer vogels spotten (verrekijker meenemen), waterbeestjes scheppen in een beek en nestkastjes timmeren. Dit alles kan vanaf 11.00 uur tot 17.00 uur aan de Wolfslaardreef. Aan het einde van de middag worden er boven een kampvuur broodjes gemaakt en chocomelk gedronken. Alle activiteiten zijn gratis!