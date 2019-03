Extra agenten op straat in strijd tegen overvallen in Eindhoven: 'De maat is meer dan vol'

"Voor ons is de maat echt meer dan vol", zegt Danny Frijters, hoofd-recherche. Daarom worden maatregelen genomen. Naast meer blauw op straat, krijgt het overvallenteam extra mensen en worden foto's van de daders op de site van de politie gezet. De politie hoopt daarnaast dat getuigen hun tips vooral blijven melden.

Woensel

"Het ligt niet per se aan de wijk Woensel", legt Frijters uit. "Maar we zien dat er steeds meer overvallen gepleegd worden omdat de buit steeds kleiner wordt. Ze moeten dus meer overvallen plegen om hetzelfde geld binnen te halen. Maar ondanks de kleinere buit is de impact op de slachtoffers onverminderd groot."

LEES OOK: Het houdt maar niet op: overvallers sloegen dit jaar al vijftien keer toe in Eindhoven

Maar daar denken de daders volgens Frijters zelden aan. "Uit onderzoek is gebleken dat daders dit alleen maar zien als makkelijk geld verdienen. Maar de impact kan echt catastrofaal zijn." De politie gaat ervan uit dat het in Woensel gaat om een of twee daders die de reeks overvallen plegen. "Die willen we dan ook zo snel mogelijk pakken."

Jumbo heeft ondertussen ook maatregelen getroffen. Voor de filialen staat nu een beveiliger.