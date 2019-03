'Laat de zomer maar komen', NAC Museum krijgt eindelijk gewenste airco na crowdfunding

Met de aanschaf van de airco gaat een grote wens in vervulling van het NAC Museum. Het nieuws werd donderdagavond dan ook met groot applaus ontvangen op de jaarlijkse vrijwilligersborrel van de stichting. "We zijn ontzettend blij dat we het eindelijk voor elkaar hebben gekregen, we zitten er al jaren mee in onze maag", zegt secretaris John de Leeuw van het NAC Museum.

Bloedheet

"Het is soms bloedheet in de zomer in het NAC Museum, veertig graden was heel normaal", legt De Leeuw uit. "En dat is natuurlijk vervelend voor de bezoekers en de vrijwilligers van museum. We hebben een mooie filmzaal, maar daar komen de mensen drijfnat uit. Maar veel erger is het voor onze collectie, want die kunnen niet tegen die hoge temperaturen."

'Laat de zomer maar komen'

"Dat probleem is nu opgelost en daar zijn we heel erg blij mee", vervolgt De Leeuw. "We zijn dan ook superblij met iedereen die ons geholpen heeft om de aanschaf van de airco te realiseren. Via de crowdfundingactie of op een andere manier. De airco is afgelopen week geïnstalleerd, dus laat die zomer maar komen!"

Bekijk de video en lees daarna verder.

Het NAC Museum begon half oktober vorig jaar met een crowdfundactie om 15.000 euro bij elkaar te halen voor een klimaatbeheerssysteem. Dat bedrag werd niet gehaald, maar dankzij de hulp van NAC en de medewerking van installateur Qlimaat Totaal en leverancier Daikin is de realisatie daar.