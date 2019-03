Paula (30) wint reis om de wereld: 'Ik moest huilen toen ik het hoorde'

Via een Facebookbericht kwam Paula op de wedstrijd uit. "Ik zag het en ik dacht: hier moet ik aan meedoen. De wedstrijd bestond uit verschillende rondes. Ik moest eerst een motivatievideo insturen. Dagenlang was ik bezig met zoveel mogelijk likes te scoren. Na een vragenlijst en een interview van vijfenveertig minuten kreeg ik eindelijk het verlossende antwoord: ik hoor bij de zes gelukkigen!"

Nieuw-Zeeland

Een vriendin van Paula verraste haar met het goede nieuws via een video, want Paul woont tegenwoordig in Nieuw-Zeeland. "Ik heb drie jaar geleden mijn baan opgezegd en ik woon nu dus hier in Nieuw-Zeeland", vertelt Paula. "Daarvoor heb ik in Australië en de Filipijnen gewoond. De organisatie vond het dus te ver reizen om mij het nieuws persoonlijk te komen vertellen en vroeg mijn vriendin om een video te maken met daarin het goede nieuws. Ik moest huilen toen ik die zag."

Yuujou is de organisatie achter deze reis. Het betekent vriendschap in het Japans. "Het idee achter de wedstrijd is om te kijken of je een cirkel van vriendschappen kan maken rond de wereld, met het idee dat vriendschap een van de belangrijkste dingen in het leven is. In twee teams van drie mensen reizen we van Berlijn naar Japan, elk team een andere kant op."

Onbekende route

Onderweg is het de bedoeling om zoveel mogelijk bijzondere dingen te doen. "Zo moeten we bijvoorbeeld proberen om bij een bijzondere bruiloft aanwezig te zijn. Die ervaring delen we dan vervolgens op ons platform. De mensen die we onderweg leren kennen, kunnen ons helpen aan een volgende bestemming door vrienden die ze daar hebben. Zo komen we steeds een stukje dichter in de buurt van Japan en weet je van te voren niet hoe je reis gaat verlopen."

Of Paula haar thuis gaat missen? "Pas wanneer ik weer thuis ben, besef ik me hoeveel ik thuis mis. Maar ik kan mijn ouders heel makkelijk bellen en even met ze praten. Dat scheelt heel veel! Ik heb ze wel twee dingen moeten beloven voordat ik ging: ik mag niet stiekem trouwen en als ze zestig worden moet ik naar huis komen om het met ze te vieren!"

Klaar voor de start...

In april start de reis vanuit Berlijn. Tot nu toe gaan Jed uit Zuid-Afrika, Panos uit Cyprus en Yvonne uit Zwitserland mee. De overige twee deelnemers worden nog bekendgemaakt.