Petitie gestart om A2 bij Maarheeze te verbreden: 'Ik sta hier elke dag een half uur in de file'

In de petitie wordt gevraagd om smartlanes op de A2: de vluchtstrook wordt dan een spitsstrook. "Door die verandering worden de rijstroken smaller en kan het verkeer minder hard rijden. En dat is weer goed voor het milieu", zegt Carola Meuwissen, oud-wethouder voor de VVD in Cranendonck en nu op de kieslijst voor de VVD in Provinciale Staten. De enorme file tussen Weert en Eindhoven is een dagelijks probleem. "Er is al veel gebeurd en geprobeerd, maar het is nog steeds niet opgelost."





Verslaggever Merel was bij de file-actie op de A2

De passerende automobilisten denken dat de extra rijstrook ervoor zal zorgen dat het verkeer beter doorstroomt. Omdat veel mensen geen zin hebben om stil te staan, pakken ze een andere weg en dat zorgt voor veel sluipverkeer in Maarheeze en Leende. "Dat zorgt voor gevaarlijke situaties", vertelt Meuwissen. Ze wijst naar een fietspad waar ook auto's over mogen rijden. Dat is levensgevaarlijk." En daarom wil de gemeente daar vanaf. Een spitsstrook zou een oplossing bieden.

Het groepje actievoerders stond er helemaal klaar voor, maar het was donderdag net een ochtend waarop de files meevielen. En het regenachtige weer hielp ook niet mee om mensen te verleiden om het inmiddels helemaal doorweekte formulier te ondertekenen. Rond half 9 werden de spullen weer ingepakt, want de ochtendspits was klaar. De petitie kan nog wel online getekend worden.