'Ik kreeg als PSV'er een kopstoot van de grensrechter', zegt oud-speler Bertus Quaars in Frietje Met

Hij komt al grappend en grollend De Friettent in de Bredase wijk Princenhage binnen. Zo is Bertus Quaars. 71 jaar oud, maar dat is hem niet aan te zien. Hij maakt zich wel zorgen. Zorgen over zijn NAC dat laatste staat in de eredivisie en waarvoor degradatie dreigt.

"Dat doet pijn, ja", zegt de oud-speler van de Bredase club. "Ik denk dat het toch wel aan meneer Smulders ligt, de technisch directeur die ook is ontslagen, want die hebben ze zijn gang laten gaan. Terwijl ze al een paar keer gewaarschuwd waren. Met Mommers, Eskes en Rutjes. Het wil maar niet lukken. Iedere keer denk ik dat ze een goede hebben, maar blijkt toch achteraf dat het weer drie keer niks is. Er is geen controle."

Bekijk hier Bertus Quaars in Frietje Met en lees verder.





Koning van bekerfinale

Bertus Quaars heeft een indrukwekkende voetballoopbaan achter de rug. Met PSV werd hij twee keer landskampioen en verloor hij één bekerfinale. Met NAC speelde hij er drie waarvan er eentje, in 1973, werd gewonnen. "Een bekerfinale spelen is grandioos", herinnert Quaars zich. "En vooral als je die dan ook nog wint, zoals tegen met NAC tegen NEC, is dat fantastisch. De café's mochten gewoon open blijven van burgemeester Merkx."

'Willem II gaat de beker niet winnen'

Dit jaar staat het Willem II in de bekerfinale tegen Ajax. Bertus Quaars geeft toe dat hij als NAC'er best een beetje jaloers is op de aartsrivaal uit Tilburg. "Als je ziet dat je dan zelf onderaan staat, doet dat een beetje pijn. Of eigenlijk een beetje veel."

Maar Willem II gaat de beker in mei niet winnen, zo denk hij. "Ajax is te goed, dat redden ze nooit", aldus Quaars.

Kopstoot van grensrechter Griek

De oud-speler hoopt trouwens dat zijn oude club PSV zich aan het einde van de rit als kampioen van Nederland mag kronen. Zelf maakte hij met de Eindhovense ploeg mooie dingen mee. Maar ook vreemde. Zoals de uitwedstrijd tegen Feyenoord in 1975.

"Ik maakte een zuivere goal", vertelt Quaars. "Maar de scheidsrechter keurde die af, terwijl de grensrechter al naar de middenstip ging. Iedereen liep naar de scheidsrechter toe, maar ik naar grensrechter Griek. Nou ja, ik ging verhaal halen. Hij bleek een straatvechter te zijn en gaf me een kopstoot. Daar lag ik dan. Dat was toen groot nieuws, ja."