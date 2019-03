Oud ondernemer daagt justitie uit: 'Ik bied 50.000 euro voor een nieuwe nier'

Geld bieden voor een orgaan, het is verboden, maar Hiebo Holtkamp uit Cuijk doet het toch. De oud-ondernemer biedt 50.000 euro voor een nieuwe nier en is bereid ook voor drie andere nierpatiënten dit bedrag neer te tellen.

Holtkamp heeft zelf een nier die nog maar voor 15% werkt. Dat betekent dat hij bijna een nieuwe nier nodig heeft, maar nog te goed is om al op een wachtlijst te komen. Als hij zelf een donor vindt, kan hij wel een transplantatie krijgen. Toch is dat niet de belangrijkste reden voor deze actie. Holtkamp wil vooral aandacht vragen voor een wet die volgens hem levens kost.

Ethisch

"Elk jaar overlijden 82 mensen omdat ze geen nieuwe nier kunnen krijgen. Denk eens aan al die gezinnen! Ik wil de discussie starten over wat meer ethisch is: mensen laten sterven of betalen voor een orgaan", vertelt Holtkamp. Hij is er van overtuigd dat betaalde nierdonaties de oplossing zijn voor de nu nog te lange wachtlijsten.

Liever de gevangenis in

Holtkamp wil ver gaan om aandacht te krijgen voor dit probleem. "Het gaat me puur om de discussie, als ze mij willen veroordelen omdat ik wil betalen voor een orgaan, dan zal ik geen boete betalen, ik ga liever de gevangenis is om op die manier meer aandacht te krijgen."