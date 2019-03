Eén van de grootste zonneparken van Nederland geopend op terrein Shell Moerdijk: zo werd het gebouwd

Het zonnepark wordt donderdag officieel in gebruik genomen door de hoogste baas van Shell, geboren in Helmond, Marjan van Loon en provinciebestuurder Annemarie Spierings.

Combinatie

Het bedrijf investeert ook in andere vormen van duurzame energie-opwekking, zoals windparken op de Noordzee, elektrisch vervoer, waterstof en restwarmte uit Shell Pernis. Marjan van Loon: “De energietransitie is niet een kwestie van één enkele oplossing, maar een combinatie van verschillende maatregelen. Er zullen er dus meer volgen in de komende jaren - de één na de ander.”









Provinciebestuurder Spierings is blij met de investeringen door Shell: "We gaan de komende tijd met z’n allen veel duurzame elektriciteit opwekken uit zon en wind. Dat is een grote opgave voor onze provincie. We moeten allemaal ons steentje bijdragen. Ik ben blij dat Shell Moerdijk op eigen, ongebruikt terrein een zonnepark van 76.000 panelen heeft gerealiseerd, het op één na grootste van Brabant.”

Shell Moerdijk is één van de grootste chemische fabrieken in Europa. De basisproducten van Shell Moerdijk worden door andere bedrijven verwerkt in spullen zoals auto-onderdelen, isolatiemateriaal, schoenzolen, matrassen en tuinstoelen.