Wie is deze gewapende overvaller in zeer opvallende regenjas?

De politie heeft een foto vrijgegeven van de man die woensdag de Trekpleister in Eindhoven wilde overvallen. De man had een paar bijzondere kenmerken: hij liep in een regenjas en een regenbroek. Hij ging er uiteindelijk zonder buit vandoor.

De gewapende overvaller kwam rond vier uur de winkel in. Hij bedreigde een van de medewerksters met zijn mes en dwong haar de kassa te openen. Toen de man zag dat een andere collega de overvalknop indrukte, sloeg hij op de vlucht.

LEES OOK: Het houdt maar niet op: overvallers sloegen dit jaar al vijftien keer toe in Eindhoven

Signalement

Het gaat om een blanke man met blauwe ogen. Hij praatte opvallend zacht, meldt de politie. Verder droeg hij een opvallende regenjas met groen, roze en paarse strepen en een wijde blauwe regenbroek. Ook had hij witte schoenen aan en een zwarte muts op.

De recherche in Eindhoven is alle overvallen beu. De overval op de Trekpleister was de vijftiende dit jaar in Eindhoven. Er worden vanaf nu zo'n dertig politieagenten ingezet, deels in burger, om de overvallers te pakken.