Indoor Brabant verwacht als The Dutch Masters meer internationaal aanzien

Toernooidirecteur Marcel Hunze erkent dat The Dutch Masters nog niet zo is ingeburgerd. Hij gebruikt zelf ook nog beide namen.

"Internationaal is 'The Dutch Masters' herkenbaarder en meer een begrip dan 'Indoor Brabant', maar ook intern gebruiken we de namen nog door elkaar. In het logo staat ook nog steeds Indoor Brabant, maar om in het buitenland duidelijker te maken waar we voor staan hebben we hiervoor gekozen", legt hij uit.

Grand Slam met Aken, Geneve en Calgary

The Dutch Masters dus, dat samen met Aken (Duitsland), Genève (Zwitserland) en het Calgary (Canada) de Rolex Grand Slam of Show Jumping vormt. Vorig jaar was dat voor het eerst en Hunze merkt dat zijn toernooi daardoor verder heeft kunnen groeien.

Internationaal aanzien

"Het is fantastisch om daar nu onderdeel van te zijn. De internationale belangstelling is nu groter en er is toename van internationale bezoekers en pers. Aken wordt wel het Wimbledon van de paardensport genoemd, maar wij zijn nu zeker vergelijkbaar met bijvoorbeeld Genève en dat was een jaartje of vijf geleden nog wel anders."

Bekijk de video en lees daarna verder.





Bij deze editie is er, behalve de erkende spring- en dressuurwedstrijden, ook aandacht voor het afscheid van Zenith. Dit is het springpaard waarmee Jeroen Dubbeldam meervoudig wereldkampioen werd. Zondagmiddag zal zangeres Glennis Grace vlak voor aanvang van de Rolex Grand Prix het afscheid van Zenith muzikaal begeleiden.