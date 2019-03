Geld bieden voor een nier 'werkt foute dingen in de hand', zegt nierpatiëntenvereniging

Nierpatiënt Hiebo Holtkamp uit Cuijk liet donderdag weten dat hij 50.000 euro biedt voor een nieuwe nier. Met zijn bod wil hij de discussie starten over wat meer ethisch is: mensen laten sterven, of betalen voor een orgaan. Holtkamp heeft een nieuwe nier nodig, maar zijn nier is nu nog te goed om al op een wachtlijst te komen. Alleen als hij zelf een donor vindt, kan hij een transplantatie krijgen.

Orgaanhandel

Bresser denkt dat mensen met weinig geld gaan leuren met hun organen als geld wordt geboden voor nieren. “Het wordt dan een orgaanhandel. Als iemand 50.000 euro biedt, biedt de volgende 100.000 euro, enzovoorts. De hoogste bieder zal dan de nier krijgen. Dat is gewoon niet te regelen.”

In plaats daarvan ziet Bresser een andere oplossing. “Je zou de zorgverzekering kunnen vergoeden van degene die een nier wil afstaan. Dat is voor iedereen toegankelijk, dat kan landelijk gereguleerd worden en dat kan in de wetgeving geregeld worden.”

Meningen zijn verdeeld

Als we in Eindhoven aan de mensen op straat vragen of zij hun nier zouden willen afstaan voor geld, zijn de meningen verdeeld. "Zelfs voor een miljoen zou ik het niet doen", zegt iemand. Weer een ander zegt: "Ik wil het wel aan mijn familie doneren, maar niet aan een vreemde voor geld. Je eigen gezondheid en dat van je familie is veel belangrijker.”

Maar er klinken ook andere geluiden. “Voor een half miljoen zou ik het wel doen.” En weer een ander zou het doen 'als iemand daardoor een fijn leven krijgt'.

Foute dingen

Als het aan Bresser ligt, krijgt Holtkamp in ieder geval geen toestemming om geld te bieden voor een nier. “Het werkt alleen maar foute dingen in de hand.”