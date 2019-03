Honderd meter lopen om 112 te kunnen bellen, inwoners Olland zijn slecht mobiel bereik zat

"Daar ben ik echt heel blij mee", aldus Ad van der Heijden. Als voorzitter van de dorpsraad hoorde hij de afgelopen jaren veel bewoners klagen over het mobiele bereik. "Het is met name het buitengebied wat er veel last van heeft. KPN heeft inmiddels een vergunning voor de zendmast aangevraagd, dus nu is het afwachten."

'Hoor je me nou?'

Eén van de bewoners is Riet van Hout. Zij en haar man Cees wonen al bijna tien jaar in het dorp. "Het bereik is altijd al slecht geweest", moppert ze. Als lid van de lokale bridgeclub moet ze heel veel bellen. "De club heeft driehonderd leden en heel vaak lukt het me niet om ze te bellen. Of ze verstaan me niet of ik moet helemaal naar het achterste gedeelte van de tuin lopen om een gesprek te voeren. Dan is het constant: 'Hoor je me nou? Nee ik hoor je nog niet'. Dat is zo vervelend als je dat elke keer moet doen."

Riet is heel blij met de mogelijke komst van een zendmast. Volgens haar kan het zo echt niet langer. "Hopeloos is het!"

Tegen de straling

Ondanks alle klachten zijn er ook mensen die liever geen zendmast naast hun deur zien verschijnen. De zendmast komt bij het sportpark te staan, tegenover Den Ekker. "Een paar bewoners van die straat zijn er op tegen", vertelt Ad. "Zij hebben met name bezwaar tegen de straling van de mast."

Ad zelf hoopt snel weer normaal te kunnen bellen. "Ik kan mijn kinderen vaak gewoon niet bereiken, dat is echt heel vervelend. Eén keer heb ik zelfs meegemaakt dat er iemand neerviel op het voetbalveld. Hij had een gebroken been. Toen ik 112 wilde bellen, moest ik meer dan honderd meter lopen. Nou dat wekt heel veel frustratie op, kan ik je vertellen."