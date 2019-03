Brian Bogers na blessureleed beste Nederlander in MXGP, maar hij blijft realistisch over toekomst

Brian Bogers zat maanden op de bank met een gebroken voet. Eind vorig seizoen maakte hij eenmaal fit zijn debuut in de MXGP, de koningsklasse van de motorcross. In de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen eindigde Bogers zestiende en zeventiende, tot zijn eigen tevredenheid. Hij werd er beste Nederlander mee. En het geeft hem hoop richting de rest van het seizoen.

"Ik ben echt dik tevreden", zegt Bogers als hij nog even terugkijkt op de openingsrace van begin maart. "Het is voor mij een hele lange weg geweest en het is nog steeds een lange weg naar waar ik wil zijn. Voor nu hoopte ik rond de top vijftien te rijden. Natuurlijk was ik liever dertiende en veertiende geweest, maar meer zat er niet in."

Stap voor stap

Op de dag dat Jeffrey Herlings wereldkampioen werd in Assen, maakte Bogers zijn MXGP-debuut. Dat was in september vorig jaar, toen hij pas een paar weken in training was. Nu is de Eindhovenaar fit. "Zeker, maar wedstrijdritme ontbreekt nog wel. De enige manier om dat te krijgen is wedstrijden rijden."

"Het liefst ben je natuurlijk altijd nummer één, maar dit jaar moet ik ook gewoon realistisch zijn. Ik hoop te groeien naar de top tien, met misschien een keer het podium als het allemaal mee zit. Het niveau is echt heel erg hoog. Ik ben nog lang niet zo goed, maar daar werken we hard aan", aldus Bogers. "Ik wil alles zo snel mogelijk, maar dat kan niet altijd. Het moet echt stap voor stap."

Afwezigheid Herlings

Met zijn prestaties in Argentinië werd Bogers de beste Nederlander en dat is opmerkelijk. "Haha, ja. Normaal staat er met Jeffrey Herlings natuurlijk automatisch een Nederlander op de eerste plaats. Helaas was hij er niet bij door zijn blessure." Is de afwezigheid van Herlings nu een voordeel of juist een nadeel voor Bogers? "Het scheelt mij natuurlijk een plekje, toch heb ik hem er liever bij hoor. Ik zie ook liever een Nederlander winnen dan een Italiaan."

'Niet stressen'

Toen Bogers met zijn blessure iedere dag vooral op de bank zat, wist hij dat hij met een contract voor nog een seizoen geen zorgen had. Aan het einde van dit seizoen loopt zijn huidige contract bij Honda Racing Corporation af. Daar is Bogers niet mee bezig. "Natuurlijk wil ik mezelf laten zien, dat zal ook moeten. Maar ik ben niet bezig met het feit dat mijn contract afloopt. Als ik dat nu al in mijn hoofd heb, dan ga ik alleen maar stressen. En dat is niet handig, daar ga ik niet beter van rijden."

Beter rijden doet Bogers wel als hij steun krijgt van fans, dat is ook de reden dat hij uitkijkt naar de derde MXGP-race van dit seizoen. Dan staat Valkenswaard op het programma. "Ik hoop dat het publiek mij daar steunt, dan kan een extra duwtje zijn in de richting van een mooi resultaat."